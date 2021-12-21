Отец заплатит штраф за сына, унижавшего одноклассницу

Ратновский райсуд Волынской области оштрафовал отца 10-классника за травлю одноклассницы, подросток регулярно унижал девушку насмехался над ней и оскорблял, в частности в сети.
Началось все с того, что юноша оскорблял свою сверстницу в инстаграмме, однако впоследствии обиды перешли в реальную жизнь. Однажды он, например, разбросал собранный девушкой мусор по классу, чтобы она убирала снова, а также блокировал вход в помещение. О травле школьница рассказала матери, которая и обратилась к правоохранителям.
В админпротоколе отмечается, что психологическое давление, насмешки и унижения парень оказывал с января по октябрь 2021 года.
Отец обидчика полностью признал вину, и суд присудил ему 850 грн штрафа.
Напомним, что большинство украинских школьников, как свидетельствуют исследования, считают взаимоуважение и отсутствие травли залогом качественного образования.
Недавно в Херсонской области полиция привлекла к админответственности родителей детей, которые от имени одноклассницы создали страницы в инстаграмме, чтобы издеваться над ней.
Началось все с того, что юноша оскорблял свою сверстницу в инстаграмме, однако впоследствии обиды перешли в реальную жизнь. Однажды он, например, разбросал собранный девушкой мусор по классу, чтобы она убирала снова, а также блокировал вход в помещение. О травле школьница рассказала матери, которая и обратилась к правоохранителям.
В админпротоколе отмечается, что психологическое давление, насмешки и унижения парень оказывал с января по октябрь 2021 года.
Отец обидчика полностью признал вину, и суд присудил ему 850 грн штрафа.
Напомним, что большинство украинских школьников, как свидетельствуют исследования, считают взаимоуважение и отсутствие травли залогом качественного образования.
Недавно в Херсонской области полиция привлекла к админответственности родителей детей, которые от имени одноклассницы создали страницы в инстаграмме, чтобы издеваться над ней.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии