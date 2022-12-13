Отдавали приказы на захват украинских городов: СБУ идентифицировала шестерых российских генералов

Сотрудникам СБУ удалось идентифицировать и заочно объявить о подозрениях шестерым представителям высшего командования Западного военного округа ВС рф, участвовавшим в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.
Об этом рассказали в СБУ.
Об этом рассказали в СБУ.
Речь идет о:
- заместителя командующего Западным военным округом ВС рф генерал-майора Трубиенко Т. М .;
- командующего 20 общевойсковой армией Западного военного округа ВС рф генерал-лейтенанта Иванаев А. С .;
- начальника штаба 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС рф генерал-майора Пятаева А. Ю .;
- командующего 1 танковой армией Западного военного округа генерал-майора Терещенко М. А .;
- командира 3 мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС рф генерал-майора Авдеева О. В .;
- командира 144 гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майора Слепцова В.В.
В СБУ говорят, что эти российские генералы в начале полномасштабного вторжения отдавали приказы "прорывать" государственную границу Украины и штурмовать населенные пункты Харьковской области.
Кроме того, они способствовали созданию оккупационных администраций во время временного захвата части региона.
Доказательства причастности россиян к инкриминируемым им преступлениям в СБУ называют бесспорными.
Подозрения объявили по статьям по посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
Напомним, что заместителю председателя российской госдумы Александру Бабакову грозит пожизненное за посягательство на территориальную целостность Украины. Он стал одним из списка подозреваемых по магистральному делу "24 февраля", который ведут в Офисе генерального прокурора.
Просмотреть список можно по ссылке.
Кроме того, они способствовали созданию оккупационных администраций во время временного захвата части региона.
Доказательства причастности россиян к инкриминируемым им преступлениям в СБУ называют бесспорными.
Подозрения объявили по статьям по посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
Напомним, что заместителю председателя российской госдумы Александру Бабакову грозит пожизненное за посягательство на территориальную целостность Украины. Он стал одним из списка подозреваемых по магистральному делу "24 февраля", который ведут в Офисе генерального прокурора.
Просмотреть список можно по ссылке.
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