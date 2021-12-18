Отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Нвости Николаева: Пресс-служба полиции Николаевской области сообщила, что в Снигиревском районе зафиксирован случай изнасилования несовершеннолетней. Насильником оказался отчим ребенка.

Об этом стало известно от 31-летней жительницы, которая лично обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее 13-летней дочери.

Женщина узнала о случившемся спустя несколько дней. Мужчина изнасиловал девочку, пока мать была в магазине. Сейчас следователи назначили несколько экспертиз.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в изнасиловании ребенка, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время нарушителю изберут меру пресечения.

Напомним, что ранее на Винниччине мужчина избил и изнасиловал ребенка. В полицию обратилась соседка шестилетней девочки. Полиция задержала 28-летнего подозреваемого, который ранее был судим.

Также сообщалось, что во Львове педофил изнасиловал подростка в парке. Педофил заманил подростка в кусты парка, чтобы якобы тот помог ему толкать мопед. В результате подростка изнасиловали.