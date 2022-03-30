Отчет сотрудников ГСЧС на утро 30 марта

Оперативная информация о реагировании подразделений ГСЧС на опасные события (по состоянию на 09:00 30 марта)
🔹За сутки подразделениями совершено 1 тыс. 400 выездов, в том числе 430 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 27 человек, ликвидировано 217 пожаров, возникших в результате ведения боевых действий.
🔹Пиротехниками ГСЧС осуществлено 138 привлечений, обезврежено 654 взрывоопасных предмета, в том числе 4 авиабомбы, 20 кг взрывчатого вещества. Обследована территория площадью около 300 га.
Развернуто 70 палаток для обогрева и приема граждан, в которых за день предоставлена помощь около 1 тыс. 300 лицам.
🔹 В настоящее время обесточены 1 тыс. 428 населенных пункта из них частично 32. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 6 генераторов ГСЧС, из них 3 для обеспечения электроэнергией больниц.
🔹Проведена эвакуация населения общим количеством более 1 млн. 57 тыс. человек.
🔹За сутки подразделениями совершено 1 тыс. 400 выездов, в том числе 430 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 27 человек, ликвидировано 217 пожаров, возникших в результате ведения боевых действий.
🔹Пиротехниками ГСЧС осуществлено 138 привлечений, обезврежено 654 взрывоопасных предмета, в том числе 4 авиабомбы, 20 кг взрывчатого вещества. Обследована территория площадью около 300 га.
Развернуто 70 палаток для обогрева и приема граждан, в которых за день предоставлена помощь около 1 тыс. 300 лицам.
🔹 В настоящее время обесточены 1 тыс. 428 населенных пункта из них частично 32. Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 6 генераторов ГСЧС, из них 3 для обеспечения электроэнергией больниц.
🔹Проведена эвакуация населения общим количеством более 1 млн. 57 тыс. человек.
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