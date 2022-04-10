Отчет пиротехников: за сутки обезврежено более 2 700 взрывоопасных предметов

Оперативная информация о работе пиротехнических подразделений ГСЧС на территории страны.
🔻В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 142 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 2 тыс. 790 взрывоопасных предметов, в том числе 481 авиационные бомбы, обследована территория площадью 358,46 га.
🔻 Чаще пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 2 тыс. 199 раз, Николаевщине - 1062, Донецкой области - 279, Киевщине - 464, Сумщине - 204.
🔻Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 46 тыс. 275 взрывоопасных предметов и 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 925 авиационных бомб. Обследована территория площадью 6 тыс. 896 га.
🔻В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 142 раза, обнаружено, изъято и обезврежено 2 тыс. 790 взрывоопасных предметов, в том числе 481 авиационные бомбы, обследована территория площадью 358,46 га.
🔻 Чаще пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 2 тыс. 199 раз, Николаевщине - 1062, Донецкой области - 279, Киевщине - 464, Сумщине - 204.
🔻Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 46 тыс. 275 взрывоопасных предметов и 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 925 авиационных бомб. Обследована территория площадью 6 тыс. 896 га.
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