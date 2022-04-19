Отчет пиротехников ГСЧС на утро 19 апреля

11:05 19 апреля Киев, Украина

Оперативная информация о работе пиротехнических подразделений ГСЧС на территории страны.



За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 194 раза. Выявлено, изъято и обезврежено 1592 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 511,71 га.



Чаще пиротехники работали: на Харьковщине - 2795 раз, Николаевщине - 1102, Киевщине - 988, Донецкой - 304, Сумщине - 304.



Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 68 345 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 938 авиационных бомб. Обследована территория площадью 11 640 га.



В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщите по телефону - 101 или 102.