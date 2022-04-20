Отчет о проведенной работе от пиротехнических подразделений ГСЧС

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС привлекались 130 раз. Выявлено, изъято и обезврежено 1745 взрывоопасных предметов и 130 кг взрывчатого вещества. Обследована территория площадью 445,55 га.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали: на Харьковщине - 2818 раз, Николаевщине - 1108, Киевщине - 1024, Черкасщине - 580, Сумщине - 314 и Донецкой - 305.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 70 090 взрывоопасных предметов и 574,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 939 авиационных бомб. Обследована территория площадью 12 086 га.
В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону - 101 или 102.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали: на Харьковщине - 2818 раз, Николаевщине - 1108, Киевщине - 1024, Черкасщине - 580, Сумщине - 314 и Донецкой - 305.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 70 090 взрывоопасных предметов и 574,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 939 авиационных бомб. Обследована территория площадью 12 086 га.
В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону - 101 или 102.
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