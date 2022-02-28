Отчаялась и утопила - женщина лишила жизни собственного ребенка

17:41 05 Октябрь Киев, Украина

Полиция Херсонской области сообщила о преступлении, которое совершила женщина в отношении своего больного ребенка. В Северо-Крымском канале 36-летняя женщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына.



В полицию обратился 41-летний отец погибшего мальчика. По его словам, он живет отдельно от жены, но ежедневно видел женщину с ребенком во дворе. Два дня подряд он не мог застать их дома, на звонки она тоже не отвечала.



Полиция обнаружила женщину дома в подавленном состоянии. Она объяснила, что ребенок был болен от рождения и недавно состояние ухудшилось.



"Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она пояснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду", - сказано в сообщении.



Женщина объяснила, что смогла выплыть, а ребенок утонул. Тело мальчика впоследствии нашли у берега.



Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, назначен ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая. Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.