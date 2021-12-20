Отбирали и реализовывали наркотики: На Донетчине задержали полицейских

12:02 10 Июль Киев, Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали четырех правоохранителей, которые подозреваются в распространении наркотических веществ в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации оперативников, в организованную группировку входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области.

Предположительно, они требовали взятки от лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков. Полицейские врывались в дома наркоторговцев и применяли к ним физическое насилие. При этом требовали с них деньги и забирали наркотики, которые сами потом и продавали.