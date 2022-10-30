От взрыва во дворе своего дома погибла вся семья

В Харьковской области в селе Федоровка Миролюбовского старостинского округа взорвался неизвестный предмет во дворе дома. Погибла семья с маленьким ребенком, сообщил накануне глава Лозовской громады Сергей Зеленский в Facebook.

Сначала он сообщил о гибели женщины.

"В настоящее время найдено тело женщины. Поиски продолжаются", – написал он и призвал жителей не поднимать опасные предметы и не хранить их дома.

Позже Зеленский обнародовал видео, в котором сообщил о гибели семьи. В комментариях пользователи сети сообщили, что жертвами взрыва стали три человека.