От взрыва во дворе своего дома погибла вся семья
08:09 30 октября Киев, Украина
В Харьковской области в селе Федоровка Миролюбовского старостинского округа взорвался неизвестный предмет во дворе дома. Погибла семья с маленьким ребенком, сообщил накануне глава Лозовской громады Сергей Зеленский в Facebook.
Сначала он сообщил о гибели женщины.
"В настоящее время найдено тело женщины. Поиски продолжаются", – написал он и призвал жителей не поднимать опасные предметы и не хранить их дома.
Позже Зеленский обнародовал видео, в котором сообщил о гибели семьи. В комментариях пользователи сети сообщили, что жертвами взрыва стали три человека.
"Царство небесное Саше, Юле и маленькой Варваре. Но хочется добавить, чтобы люди понимали, что Панютинский участковый знал, что лежит во дворе и сказал, что сообщит куда нужно. Но этого не сделал. Если бы наша полиция выполняла свои обязанности, то семья осталась бы живой", – написала в комментарии Виктория Федорец.
Ранее на этой неделе в Харьковской области на мине подорвался автомобиль пиротехников. Вследствие взрыва один человек погиб, его пять коллег получили ранения.
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