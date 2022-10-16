От взрыва российской гранаты людей в Киевской области спасли пчелы

11:33 13 октября Киев, Украина

Во время российской оккупации Киевской области захватчики заминировали улей в одном из населенных пунктов, однако от взрыва людей спасли пчелы.

Речь идет о селе Бабинцы Бучанского района. Там 52-летний пчеловод обнаружил в улье две гранаты "Ф-1" и "РГД-5", сообщает Telegram Bucha Live.

"Россияне хотели унести чью-то жизнь, а украинские пчелы его спасли! Саперы Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 в лесу возле поселка Бабинцы обезвредили ловушку, которую "мужественные воины аналоговнетной армии" оставили перед тем, как убегать от стыда из области", - говорится в сообщении.

Саперы рассказали, что оккупанты связали две гранаты, прикрепили их к улью, чеки заменили булавками, и капроновой нитью соединили крышку улья и гранату. Замысел был такой, что когда улей откроют, произойдет взрыв. Однако полгода к улью никто не подходил. За это время пчелы залили зажигатели медом – и булавки не выскочили.