От взрыва российской гранаты людей в Киевской области спасли пчелы
11:33 13 октября Киев, Украина
Во время российской оккупации Киевской области захватчики заминировали улей в одном из населенных пунктов, однако от взрыва людей спасли пчелы.
Речь идет о селе Бабинцы Бучанского района. Там 52-летний пчеловод обнаружил в улье две гранаты "Ф-1" и "РГД-5", сообщает Telegram Bucha Live.
"Россияне хотели унести чью-то жизнь, а украинские пчелы его спасли! Саперы Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 в лесу возле поселка Бабинцы обезвредили ловушку, которую "мужественные воины аналоговнетной армии" оставили перед тем, как убегать от стыда из области", - говорится в сообщении.
Саперы рассказали, что оккупанты связали две гранаты, прикрепили их к улью, чеки заменили булавками, и капроновой нитью соединили крышку улья и гранату. Замысел был такой, что когда улей откроют, произойдет взрыв. Однако полгода к улью никто не подходил. За это время пчелы залили зажигатели медом – и булавки не выскочили.
"Как видите, даже сейчас еще есть такие ловушки, поэтому если вы заметили опасный объект, леску, проволоку или вещи, которых раньше в доме не было, сразу обращайтесь по телефону оперативной линии, которая работает круглосуточно: +380960042188", – предупредили саперы.
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