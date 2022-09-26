От российского удара по Первомайску погибли семь человек - ГСЧС

18:30 26 сентября Киев, Украина

На Харьковщине, вследствие ракетного удара нанесенного врагом по Первомайску, в понедельник днем, погибли семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Харьковщины.

"В результате удара по частному сектору Первомайского, который произошел около 13:30, погибли 7 человек, среди которых 15-летний ребенок. Произошли разрушения частных домов, возник пожар в летней кухне на площади 20 кв.м., а также в автомобиле. Спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар в 14:45. Поисково-спасательные работы продолжаются",- говорится в сообщении.

26 сентября Первомайская и Купянская общины снова оказались под вражескими обстрелами.



Враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии.



В Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв.м.



Один человек получил ранения.