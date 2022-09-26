От российского удара по Первомайску погибли семь человек - ГСЧС

На Харьковщине, вследствие ракетного удара нанесенного врагом по Первомайску, в понедельник днем, погибли семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Харьковщины.
26 сентября Первомайская и Купянская общины снова оказались под вражескими обстрелами.
Враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии.
В Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв.м.
Один человек получил ранения.
Враг обстрелял 2 населенных пункта в Первомайской и Купянской громадах. Били реактивными системами залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов, а также тяжелой артиллерии.
В Купянске в результате попадания этих боеприпасов загорелось здание церковной школы и магазин на общей площади 500 кв.м.
Один человек получил ранения.
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