От ракетных авиаударов загорелись нефтебазы в Житомире и Черняхове

7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов.
В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 тыс куб. Всего на территории нефтебазы 9 резервуаров. К тушению были привлечены 30 человек и 7 ед. техники ГСЧС и к 21:30 в г. Житомире пожар локализован.
В пгт Черняхов в следствии авиаударов загорелись два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. из 17 резервуаров, расположенных на территории нефтебазы.
Из частных жилых домов, расположенных на расстоянии около 500-600 м, проведена эвакуация жильцов. К тушению были привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС и к 06:15 пожар нефтебазы в пгт Черняхов ликвидирован.
По предварительным данным пресс-службы ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
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