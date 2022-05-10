От машины осталась груда металла: на Львовщине автомобиль Порше столкнулся с грузовиком

На автодороге «Львов-Брюховичи» произошло смертельное ДТП, водитель автомобиля «Порше Кайман» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
От машины буквально ничего не осталось, кроме груды металла. Ее просто смяло.
Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.
По данным местного издания, в ДТП погиб Павел Крок 1998 года рождения. Он учился в Австрии.
Парень приходился сыном известному львовскому бизнесмену Ростиславу Кроку, который владеет несколькими компаниями, в том числе туристическим комплексом в Славском.
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