От машины осталась груда металла: на Львовщине автомобиль Порше столкнулся с грузовиком

08:34 06 августа Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области. На автодороге «Львов-Брюховичи» произошло смертельное ДТП , водитель автомобиля «Порше Кайман» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"Правоохранители сообщили, что легковушку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в фуру, за рулем которой был 32-летний житель Стрыйского района. На месте ДТП от полученных травм умер 23-летний водитель Porsche", - говорится в сообщении.

От машины буквально ничего не осталось, кроме груды металла. Ее просто смяло.



Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.



По данным местного издания, в ДТП погиб Павел Крок 1998 года рождения. Он учился в Австрии.



Парень приходился сыном известному львовскому бизнесмену Ростиславу Кроку, который владеет несколькими компаниями, в том числе туристическим комплексом в Славском.