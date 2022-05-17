От Крещатика к Площади Независимости. Прошла акция "СТОП локдаун!"

13:57 15 декабря Киев, Украина

Акции протеста относительно карантинных ограничений в работе малого и среднего бизнеса прошли под зданием ВР и переместились далее к Майдану Незалежности. Проезд автомобильного транспорта по улице Крещатик был временно приостановлен.



Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.

"Уважаемые водители, в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение временно ограничено", - сказано в сообщении.