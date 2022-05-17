От Крещатика к Площади Независимости. Прошла акция "СТОП локдаун!"

Акции протеста относительно карантинных ограничений в работе малого и среднего бизнеса прошли под зданием ВР и переместились далее к Майдану Незалежности. Проезд автомобильного транспорта по улице Крещатик был временно приостановлен.
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.
Как известно, сегодня возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".
Позже протестующие прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к Майдану Незалежности. Они попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.
Позже протестующие прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к Майдану Незалежности. Они попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.
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