От имени Залужного отправляют фейковые сообщения

12:29 01 ноября Киев, Украина





Залужный призвал соблюдать информационную гигиену. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил, что от его имени неизвестные посылают просьбы о помощи и провокативных предложениях.Залужный призвал соблюдать информационную гигиену.

"Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", - рассказал он.

Главнокомандующий ВСУ попросил всех, кто получил подобные сообщения от его имени, не доверять их содержанию.