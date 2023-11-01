От имени Залужного отправляют фейковые сообщения
12:29 01 ноября Киев, Украина
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
предупредил, что от его имени неизвестные посылают просьбы о помощи и провокативных предложениях.
Залужный призвал соблюдать информационную гигиену.
"Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера", - рассказал он.
Главнокомандующий ВСУ попросил всех, кто получил подобные сообщения от его имени, не доверять их содержанию.
"Отмечаю: Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д. Все они - фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности _ Главнокомандующий ВСУ (верифицированный )", - написал он.
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