От имени налоговой мошенники выманивают средства у предпринимателей
17:43 13 Январь Киев, Украина
В государственной налоговой службе Украины предупредили о случаях мошенничества. В частности, в Западном межрегиональном управлении ГНС рассказали об одном из случаев.
Неизвестные, представляясь работниками налоговой, предлагают решить проблемный вопрос предпринимателя за деньги.
«Должностные лица ГНС, работники ее территориальных органов действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к таким звонкам», – отмечают в ведомстве.
Там предупреждают: мошенники могут использовать разные номера телефонов, расчетные счета, карты разных банковских учреждений.
«Просим налогоплательщиков быть осторожными и внимательными. В случае поступления таких обращений от вроде бы «налоговиков» и рекомендуем безотлагательно обращаться в органы полиции по номеру телефона: «102» или на «горячую» телефонную линию ГНС «Пульс» по телефону: 0-800-501-007 (направление 5)» , – добавили в ГНС.
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