От имени налоговой мошенники выманивают средства у предпринимателей

17:43 13 Январь Киев, Украина

В государственной налоговой службе Украины предупредили о случаях мошенничества. В частности, в Западном межрегиональном управлении ГНС рассказали об одном из случаев.

Неизвестные, представляясь работниками налоговой, предлагают решить проблемный вопрос предпринимателя за деньги.

«Должностные лица ГНС, работники ее территориальных органов действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к таким звонкам», – отмечают в ведомстве.

Там предупреждают: мошенники могут использовать разные номера телефонов, расчетные счета, карты разных банковских учреждений.