Осужденный Кропивницкой исправительной колонии умер от ожогов

20:51 21 Август Киев, Украина

Новости Кировограда: В результате полученных ожогов, во время работ на производстве топливных брикетов, скончался заключенный Кропивницкой исправительной колонии № 6.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Установлено, что 12 августа 2020 года в 18:35 в медицинскую часть филиала ГУ "ЦОЗ ДКВС Украины в Кировоградской области" обратился осужденный Д., командированный во вторую смену на производство топливных брикетов. Он пожаловался на ожоги левого и правого предплечья рук и левой и правой голеней ног. По словам осужденного, травму он получил по собственной неосторожности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работниками ГУ "Кропивницкая исправительная колония (№ 6)" по обращению работников медицинской части №6 Филиала ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Кировоградской области в тот же день примерно в 19:00 часов осуществлен вызов скорой медицинской помощи по телефону "103".



По решению диспетчера и дежурного старшего врача смены КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Кировоградской области Кировоградского областного совета" пострадавшему отказано в выезде кареты скорой медицинской помощи и оказании неотложной экстренной помощи.



Также о происшествии было немедленно сообщено в дежурную часть Кропивницкого отдела полиции ГУ НП Украины в Кировоградской области и Кировоградскую местную прокуратуру.



По данному факту Кропивницким отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области 12 августа 2020 года внесены сведения в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по части 1 статьи 271 УК Украины (Нарушение требований законодательства об охране труда).



Кроме того, осужденный был доставлен в КНП "Кировоградская областная больница Кировоградского областного совета" собственным транспортом сотрудников исправительной колонии.



Отмечается, что 14 августа 2020 года в КНП "Кировоградская областная больница Кировоградского областного совета" проведено необходимое оперативное лечение больного, который в дальнейшем находился в палате интенсивной терапии ожогового отделения в тяжелом состоянии.