Осторожно - змеи: укушенный змеей ребенок попал в реанимацию

Вчера вечером в реанимацию детской больницы города Дрогобыч был доставлен 9-летний ребенок. Мальчика укусила змея за палец, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.
Ребенок отдыхал с родителями на курорте Сходница.
В связи с этим спасатели напоминают: Если Вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.
В связи с этим спасатели напоминают: Если Вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.
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