Осторожно - змеи: укушенный змеей ребенок попал в реанимацию

13:54 08 июля Киев, Украина

Вчера вечером в реанимацию детской больницы города Дрогобыч был доставлен 9-летний ребенок. Мальчика укусила змея за палец, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

"7 июля в 21.40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения, житель г.Бибрка Львовского района, с диагнозом "укус змеи третьего пальца правой руки". Состояние пострадавшего – тяжелое", - говорится в сообщении.

Ребенок отдыхал с родителями на курорте Сходница.



В связи с этим спасатели напоминают: Если Вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.