Осторожно, мошенники: задержаны телефонные аферисты

Задержаны мошенники, которые обманным путем украли с банковских счетов украинцев более миллиона гривен. Об этом вечером в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками банка. Мошенники сообщали потерпевшим ложную информацию о совершении несанкционированных операций с их банковскими платежными карточками и просили назвать все персональные данные. Получив доступ к банковским счетам, мошенники присваивали чужие деньги.
Сообщается, что подозреваемые "работали" на территории нескольких областей. В состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Круг обманутых лиц устанавливается.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых, а также в помещении одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, копы нашли и изъяли наркотики и устройства для их употребления.
Фигурантам дела объявили о подозрении в совершении правонарушения по статье "мошенничество". Им грозит до восьми лет тюрьмы.
Отмечается, что злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками банка. Мошенники сообщали потерпевшим ложную информацию о совершении несанкционированных операций с их банковскими платежными карточками и просили назвать все персональные данные. Получив доступ к банковским счетам, мошенники присваивали чужие деньги.
Сообщается, что подозреваемые "работали" на территории нескольких областей. В состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Круг обманутых лиц устанавливается.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых, а также в помещении одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, копы нашли и изъяли наркотики и устройства для их употребления.
Фигурантам дела объявили о подозрении в совершении правонарушения по статье "мошенничество". Им грозит до восьми лет тюрьмы.
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