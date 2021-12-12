“Ощадбанк” обвиняют в шантаже и навязывании услуг

13:42 13 Июль Киев, Украина

Жительница Запорожья Елена Кравчун столкнулась с возмутительной ситуацией, и не стала молчать.

По словам женщины, она должна была получить международный денежный перевод и выбрала для этих целей одно из отделений “Ощадбанка”. Перевод был в иностранной валюте, и при получении денег Елене стали “настойчиво просить” оформить в банке страховку, которая стоит 150 гривен.

Получив категорический отказ, сотрудники финучреждения заявили, что деньги клиентке выдавать не будут. После длительных разбирательств ей посоветовали прийти в отделение через пять рабочих дней.

Вернувшись в банк в субботу, женщина вновь подверглась “атакам” со стороны сотрудников “Ощадбанка”. Елене поставили условие: или оформляете страховку, или не получите перевод. В итоге ей оформили полис, за который она отдала 50 гривен.

“Я вынуждена была оформить страховку. Кассир «заботливо» сообщила мне, что взяла с меня за страховку не 150, а 50 гривен. Смилостивилась, типа. Когда мне выдали страховой лист, я прочитала и обалдела! Меня застраховали от перелома ног!“, - отметила в посте Елена.

Как оказалось в дальнейшем, “никаких обязательств” перед указанной в полисе страховой компанией “у «Ощадбанка» нет и быть не может, а страхование — личное дело каждого”.