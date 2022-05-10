Оружие – не игрушка. В США смертельный выстрел в мать сделал младенец

Готовы ли люди, которые теряют в собственном доме не только носки, всегда следить за своим оружием? Трагический случай может стать предостерегающим для многих владельцев огнестрельного оружия.

11 августа в американском штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был совершен выстрел, женщина упала и больше не вернулась к общению. Об этом сообщила пресс-служба полицейского управления Альтамонте-Спрингс в Facebook.

Мужчина, который участвовал в звонке, заявил, что увидел на заднем плане младенца и услышал выстрел. Офицеры и парамедики нашли женщину с огнестрельным ранением в голову, спасти ее не удалось.

"Следователи установили, что травма была нанесена малышом, который нашел заряженный пистолет, который оставил в квартире взрослый человек", – отметили в полиции.

По данным телеканала NBC News, убитой оказалась 21-летняя женщина, она являлась матерью ребенка, который выстрелил из пистолета. В полиции заявили, что пистолет принадлежит отцу двух маленьких детей погибшей, дети в результате инцидента не пострадали. Обвинение пока никому не предъявлено.

По данным организации Everytown for Gun Safety, в прошлом году в США произошло не менее 369 непреднамеренных выстрелов детьми младше 18 лет. Примерно 4,6 млн американских детей живут в домах, где есть оружие.