Оружейный барон: на Волыни продавал оружие

16:39 30 Июль Киев, Украина

30 июля пресс-служба полиции заявила о задержании украинского «оружейного барона». Им стал житель Волыни, который переделывал и продавал оружие по всей территории Украины.

Правоохранители на протяжение нескольких месяцев следили за злоумышленником. Полицейские обнаружили подельников и выяснили, как работает система заказа оружия. Мужчина с начала текущего года сделал больше сотни единиц оружия. Заказчиками были люди со всей территории Украины.

Полиция задержала злоумышленника в среду, 29 июля. При обыске было обнаружено детали, глушители, более 80 наборов разных калибров и готовое к отправки переделанное оружие.

Следователи готовят подозрение по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 УК. Задержанному грозит от трех до семи лишения свободы.