Орки нанесли удар «Искандером» по городу Первомайский
16:32 04 июля Киев, Украина
Войска страны-агрессора нанесли удар «Искандером»
по городу Первомайский, Харьковской области. Сейчас предварительно известно о 31 пострадавшем, из которых 9 детей.
"По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, в частности, 10-месячный младенец и годовалый ребенок.)", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Также повреждены многоэтажки и автомобили.
"В городе повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии