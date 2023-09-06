Организация нелегального выезда за границу: СБУ разоблачила масштабную коррупционную сеть

15:29 28 августа Киев, Украина

Служба безопасности Украины разоблачила в Виннице более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые наживались на уклонистах.



В результате комплексных мероприятий задержан организатор сделки – чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек. В первую очередь, чиновников областной военно-врачебной комиссии.



За деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких услуг он оценивал от 3 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от «сложности» диагноза и срочности его «установки».



После получения «заказа» злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, фальсифицировавшим медицинские выводы о состоянии здоровья их клиентов. Таким образом, они создавали формальное основание для «списания» уклонистов с военного учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу.





Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

Правоохранители задержали главного фигуранта – чиновника лечебно-диагностического центра «на горячем» при передаче ему новой суммы

неправомерной выгоды.

При обыске в автомобиле, а также по месту работы и проживания задержанного обнаружено:

▪️ деньги, полученные коррупционным путем;

▪️ документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.



Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).



Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.