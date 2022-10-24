Оправдывал нападение рф: СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента Мотор Сич с оккупантами

Правоохранители опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с россией.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Чиновник, ранее неоднократно избиравшийся народным депутатом от Партии регионов, даже после полномасштабного вторжения оккупантов продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым мужчина фактически поддерживал россиян и помогал им обстреливать украинские города и деревни.
При этом Богуслаев оправдывал нападение оккупантов и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, а также размышлял о «нацистах» в Украине и т.д.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Чиновник, ранее неоднократно избиравшийся народным депутатом от Партии регионов, даже после полномасштабного вторжения оккупантов продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым мужчина фактически поддерживал россиян и помогал им обстреливать украинские города и деревни.
При этом Богуслаев оправдывал нападение оккупантов и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, а также размышлял о «нацистах» в Украине и т.д.
Накануне сотрудники СБУ задержали чиновника и одного из сотрудников авиапредприятия и объявили им о подозрениях в коллаборационизме и пособничестве россии.
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