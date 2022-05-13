Оперативная сводка Вооружённых сил Украины

Враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над Рубежным.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики Беларусь были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.
На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.
На Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточил на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.
В Воронежской и Белгородской областях Российской Федерации, продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии и воздушную разведку с применением БПЛА.
На Южнобугском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не осуществляли, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярево, Анновка и Осокоровка.
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