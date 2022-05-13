Оперативная сводка Вооружённых сил Украины

09:30 13 мая Киев, Украина

Враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над Рубежным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник продолжает сосредоточение основных усилий на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное. На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении.



На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики Беларусь были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.



На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.



На Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточил на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.



В Воронежской и Белгородской областях Российской Федерации, продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.



На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии и воздушную разведку с применением БПЛА.



На Южнобугском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не осуществляли, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярево, Анновка и Осокоровка.