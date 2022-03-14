Оперативная информация по пожару в Оболонском районе. Видео

07:45 14 марта Киев, Украина





На место немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.



Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.



Ликвидация продолжается. 14 марта в 5:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре , возникшем в Оболонском районе столицы.На место немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.Спасатели немедленно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара.Ликвидация продолжается.



На месте задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.



В 07:04 пожар в девятиэтажном жилом доме в Оболонском районе на ул. Богатырская, 20 локализован на площади 500 м кв. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека, поиски продолжаются.



Информация о пострадавших уточняется.