Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 17 августа

08:56 17 августа Киев, Украина

На 175 сутки полномасштабной войны враг минирует украинские территории.





На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



16 августа с территории беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь.



На Северском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.



На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БПЛА.



Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры



Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова.



Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.



На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дубравное, Вернополье и Мазановка.



Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького.



В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.



На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.



На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке с фронта.Наобстановка без существенных изменений.16 августа с территории беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь.Напротивник не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.Навраг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БПЛА.Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевки и еще 18 населенных пунктов.Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова.Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность – на этот раз возле Лебяжьего.Напротивник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дубравное, Вернополье и Мазановка.Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького.В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.Наоккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.Назафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе.

"У Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили", - сообщил Генштаб.



На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Белогоровки и Майорска.



Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара.



Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцево, успеха не имел, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опытного и Невельского.



Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой.



Вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки и Опытного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опытного, бои продолжаются.



На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Чаривное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.



Нанес авиаудары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков.



Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.



Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.



На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении подразделений Сил обороны Украины.