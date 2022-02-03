Опасные игрушки: в Киеве обнаружили нарушения в 60 из 100 видов игрушек

10:24 03 Февраль Киев, Украина

За 2021 год Госпродслужба проверила более 100 видов детских игрушек и что из них более 60 моделей не отвечали требованиям «Технического регламента безопасности игрушек».

При проверке обращали внимание на маркировку, безопасность материала, наличие инструкции и другие нюансы, четко прописанные в документах.



Игрушки, к которым были замечания, должны были убрать с полок магазинов сами предприниматели после получения соответствующих выводов экспертов.

«Наиболее часто встречающиеся нарушения — несоответствие маркировки игрушки. В частности, отсутствие возрастного ограничения, предупреждений и оговорок о возможной опасности для детей (наличие мелких деталей, наличие острых деталей игрушки, пружин, креплений, выступов, углов игрушки). Также обнаружены электромеханические и электронные игрушки, где установлено превышение вредных химических элементов (свинец, кадмий, фталаты)», — отметили в Управлении.

Технический регламент также очень четко разграничивает возраст детей, для которых предназначена игрушка, на «до 3-х лет» и «старше 3-х лет». Это сделано для того, чтобы более тщательно контролировать игрушки для малышей, которые могут проглотить мелкие детали. И хорошо, когда истории заканчиваются хорошо, как у полуторагодовалой девочки, спасшей врачи Охматдета — ребенок наглотался магнитных шаров из конструктора.



К слову, в прошлом году ГУ Госпотребслужбы в Киеве требовали у одного из предпринимателей снять с продажи магнитный конструктор-головоломку NEOCUBE. Однако такие игрушки продаются во многих магазинах, не говоря уже об интернете. Поэтому ответственность за безопасность детей – на родителях.



Обращайте внимание:

достаточно ли игрушка крепкая, нет ли она повреждений, или крепко присоединены мелкие детали;

безопасна ли конструкция игрушки: отсутствуют режущие края, острые концы, узкие отверстия;

не переснимается ли краска, покрывающая игрушку;

нет ли резкого и неприятного запаха;

соответствует ли игрушка возрасту.

Если вы не нашли маркировку на игрушке, то такой товар лучше не покупать. Особенно когда игрушка имеет резкий запах и другие видимые дефекты.