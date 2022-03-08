Опасное селфи. Результат - ожоги всего тела

При попытке сделать фотографию, 18-летний парень получил тяжелые термические ожоги всего тела. Инцидент произошел в Одессе на крыше товарного поезда станции Одесса-Западная. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.
Указано, что юноша пережил удар электрического тока на крыше поезда, куда он взобрался, чтобы сделать селфи.
Состояние потерпевшего тяжелое, врачи пытаются спасти его жизнь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Состояние потерпевшего тяжелое, врачи пытаются спасти его жизнь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
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