Опасная находка в харьковской школе

Полиция Харьковской области в дымоходе одной из школ обнаружила несколько запаянных колб. Находка обнаружена случайно, во время планового ремонта кровли, на данный момент правоохранительные органы проводят проверку всей школы.
Сообщение от сотрудников ГСЧС поступило в понедельник, 16 ноября, в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова.
"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.
В ходе осмотра правоохранители выяснили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
Сообщение от сотрудников ГСЧС поступило в понедельник, 16 ноября, в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции Харькова.
"Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.
В ходе осмотра правоохранители выяснили, что одна колба имеет маркировку "адамсит" (относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути). Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
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