ООС: во время несения службы погиб 21-летний военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 21- летний военнослужащий, выполнявший охрану базового лагеря.
Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ на своей странице в Facebook в среду, 18 ноября.
Отмечается, что обстоятельства гибели выясняются, ведется следствие.
Кроме того, у военнослужащего осталась беременная жена.
Командование и личный состав бригады выражает соболезнование родным и близким погибшего.
Кроме того, у военнослужащего осталась беременная жена.
Командование и личный состав бригады выражает соболезнование родным и близким погибшего.
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