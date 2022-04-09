ООС: во время несения службы погиб 21-летний военнослужащий

11:48 18 ноября Киев, Украина

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб 21- летний военнослужащий, выполнявший охрану базового лагеря.

Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ на своей странице в Facebook в среду, 18 ноября.

"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства гибели выясняются, ведется следствие.



Кроме того, у военнослужащего осталась беременная жена.



Командование и личный состав бригады выражает соболезнование родным и близким погибшего.