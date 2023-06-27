Омбудсмен: "Убийство двух подростков в Бердянске трактую как внесудебную казнь"

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что трактует убийство двух несовершеннолетних парней в Бердянске как внесудебную казнь.
Об этом омбудсмен сказал в эфире телемарафона "Единые новости".
Также было обращение в МККК, чтобы они срочно посетили ребят и сделали все, чтобы вернуть их в Украину.
Также уполномоченный ВР сообщил, что родственникам погибших еще не вернули тела подростков.
Ранее стало известно, что во временно оккупированном городе Бердянск в Запорожской области, российские военные, вероятно, убили двух подростков, якобы занимавшихся партизанской деятельностью. Об этом сообщила "Служба розыска детей Магнолия" и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в Facebook.
Ребятам грозило до 20 лет заключения. рашисты утверждали, что якобы он и его 16-летний товарищ готовили диверсию на мелитопольской железной дороге. Отмечается, что обвинению предшествовали издевательства, задержания и жестокие пытки детей и их родных.
Об убийстве подростков также заявил представитель оккупантов на захваченной части Запорожской области Владимир Рогов.
Об убийстве подростков также заявил представитель оккупантов на захваченной части Запорожской области Владимир Рогов.
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