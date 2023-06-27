Омбудсмен: "Убийство двух подростков в Бердянске трактую как внесудебную казнь"

10:32 27 июня Киев, Украина

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что трактует убийство двух несовершеннолетних парней в Бердянске как внесудебную казнь.

Об этом омбудсмен сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Когда подростки получили подозрения от следственного комитета рф, мы сразу обратились в россию. Во-первых, чтобы нам предоставили всю информацию о них. Во-вторых, чтобы украинских детей вернули домой", - подчеркнул Лубинец.

Также было обращение в МККК, чтобы они срочно посетили ребят и сделали все, чтобы вернуть их в Украину.

"К сожалению, нам этого не удалось сделать. А российская сторона в очередной раз поступила как террорист. Я вполне предполагаю, что это была казнь и, возможно, после этого была какая-то инсценировка, чтобы якобы оправдать действия российских военнослужащих", — сказал Лубинец.

Также уполномоченный ВР сообщил, что родственникам погибших еще не вернули тела подростков.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном городе Бердянск в Запорожской области, российские военные, вероятно, убили двух подростков, якобы занимавшихся партизанской деятельностью. Об этом сообщила "Служба розыска детей Магнолия" и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в Facebook.

"Мы глубоко шокированы новостью о вероятном убийстве россиянами в оккупированном Бердянске двух украинских подростков, среди которых якобы 16-летний Тигран Оганнисян", – говорится в сообщении "Службы розыска детей Магнолия".