Олигархи монополизируют рынок украинского газа

13:13 26 Январь Киев, Украина

Олигархи увеличивают монопольное влияние на рынок газа.

Так, компания «ДТЭК Нафтогаз» в прошлом году захватила 40% рынка частной добычи голубого топлива. Добыв 2 миллиарда кубометров газа, что на 12% больше, чем в 2020 году. При этом доля компании в общенациональном объеме добычи превысила 10%.



В экспертных кругах неоднократно заявляли о злоупотреблении монопольным положением компаний из группы ДТЭК – как на рынке газа, так и на рынке электроэнергии.



Антимонопольный комитет неоднократно штрафовал монополиста, тогда как последнему часто удавалось обжаловать эти штрафы в судах.