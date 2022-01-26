Олигархи монополизируют рынок украинского газа

Олигархи увеличивают монопольное влияние на рынок газа.
Так, компания «ДТЭК Нафтогаз» в прошлом году захватила 40% рынка частной добычи голубого топлива. Добыв 2 миллиарда кубометров газа, что на 12% больше, чем в 2020 году. При этом доля компании в общенациональном объеме добычи превысила 10%.
В экспертных кругах неоднократно заявляли о злоупотреблении монопольным положением компаний из группы ДТЭК – как на рынке газа, так и на рынке электроэнергии.
В экспертных кругах неоднократно заявляли о злоупотреблении монопольным положением компаний из группы ДТЭК – как на рынке газа, так и на рынке электроэнергии.
Антимонопольный комитет неоднократно штрафовал монополиста, тогда как последнему часто удавалось обжаловать эти штрафы в судах.
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