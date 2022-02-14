Около столичного супермаркета военнослужащему ВСУ прострелили ногу

В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, был ранен военнослужащий ВСУ. Конфликт произошел в столице по улице Верховинная, около супермаркета.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
По информации СМИ, пострадал военнослужащий ВСУ.
"У него с побратимами возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой целый арсенал оружия: две травматические, одна боевая, а также ножи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала оппоненты подрались. В ходе драки и стрельбы мужчина ранил военнослужащего в ногу.
Злоумышленника задержали. На место происшествия прибыли полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали.
По информации СМИ, пострадал военнослужащий ВСУ.
"У него с побратимами возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой целый арсенал оружия: две травматические, одна боевая, а также ножи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала оппоненты подрались. В ходе драки и стрельбы мужчина ранил военнослужащего в ногу.
Злоумышленника задержали. На место происшествия прибыли полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали.
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