Около столичного супермаркета военнослужащему ВСУ прострелили ногу

09:14 21 Май Киев, Украина

В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, был ранен военнослужащий ВСУ. Конфликт произошел в столице по улице Верховинная, около супермаркета.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.



По информации СМИ, пострадал военнослужащий ВСУ.



"У него с побратимами возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой целый арсенал оружия: две травматические, одна боевая, а также ножи", - говорится в сообщении.



Отмечается, что сначала оппоненты подрались. В ходе драки и стрельбы мужчина ранил военнослужащего в ногу.



Злоумышленника задержали. На место происшествия прибыли полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали.