Около 20–25% пропавших без вести военных нашли в плену – Уполномоченный по вопросам пропавших без вести

Число пропавших без вести украинских военнослужащих меньше, чем озвученные в июле семь тысяч человек. С тех пор около 20-25% нашлись в плену.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
В июле Котенко оценивал количество пропавших без вести военных в семь тысяч.
В июле Котенко оценивал количество пропавших без вести военных в семь тысяч.
Еще тогда уполномоченный отмечал, что значительное число пропавших без вести находятся в плену, однако их даже ориентировочное количество он не называл.
Также Котенко добавил, что сейчас уже удалось вернуть более 500 тел погибших защитников: “Мы делаем это еженедельно. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших погибших”.
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