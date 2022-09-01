Около 20–25% пропавших без вести военных нашли в плену – Уполномоченный по вопросам пропавших без вести

17:24 05 августа Киев, Украина

Число пропавших без вести украинских военнослужащих меньше, чем озвученные в июле семь тысяч человек. С тех пор около 20-25% нашлись в плену

Об этом в эфире национального телемарафона сказал Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.



В июле Котенко оценивал количество пропавших без вести военных в семь тысяч.

“Если мы говорим о военных, то нужно понимать о каких военных мы говорим. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ – и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего коллцентра ориентировочно 7200 человек”, – сказал Котенко.

Еще тогда уполномоченный отмечал, что значительное число пропавших без вести находятся в плену, однако их даже ориентировочное количество он не называл.

“Мы говорили о том, что более 7 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Эта цифра не корректна. С этого времени мы нашли около 20–25% в плену. Поэтому эта цифра меньше”, – сказал он 5 августа.

Также Котенко добавил, что сейчас уже удалось вернуть более 500 тел погибших защитников: “Мы делаем это еженедельно. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших погибших”.