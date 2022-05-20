Около 15 тыс жителей Северодонецка живут без воды, света и связи

10:37 20 мая Киев, Украина





Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк .



В городе 70% многоэтажек разрушены или повреждены. Жители, которые были вынуждены остаться, живут в бомбоубежищах и подвалах почти без света, воды и связи. Северодонецке Луганской области, который находится под постоянными обстрелами российских военных, до сих пор остаются около 15 тысяч жителей.Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк .В городе 70% многоэтажек разрушены или повреждены. Жители, которые были вынуждены остаться, живут в бомбоубежищах и подвалах почти без света, воды и связи.

“Воду мы пытаемся развозить, отрыли законсервированные скважины. С помощью генераторов наполняем емкости… У нас нет света уже почти неделю, ни одна из башен мобильной связи не работает, нет и интернета. Обмен информацией у людей происходит исключительно при встречах и когда они общаются с объезжающими волонтерами", – говорит Стрюк.

Что касается медицинской системы, то, по словам чиновника, в Северодонецке есть доступ к элементарным лекарствам, но местная больница после обстрелов функционирует ограниченно.