Около 15 тыс жителей Северодонецка живут без воды, света и связи

В Северодонецке Луганской области, который находится под постоянными обстрелами российских военных, до сих пор остаются около 15 тысяч жителей.
Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк .
В городе 70% многоэтажек разрушены или повреждены. Жители, которые были вынуждены остаться, живут в бомбоубежищах и подвалах почти без света, воды и связи.
Об этом рассказал руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк .
В городе 70% многоэтажек разрушены или повреждены. Жители, которые были вынуждены остаться, живут в бомбоубежищах и подвалах почти без света, воды и связи.
Что касается медицинской системы, то, по словам чиновника, в Северодонецке есть доступ к элементарным лекарствам, но местная больница после обстрелов функционирует ограниченно.
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