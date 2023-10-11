Оккупированный Мелитополь: россияне втягивают детей в производство дронов

08:55 11 октября Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе, захватчики начали заниматься ремонтом и сборкой дронов, привлекая к этой деятельности детей. Эту информацию предоставил городской голова Мелитополя, Иван Федоров, в ходе национального телемарафона.

"На территории профессиональных учебных заведений и некоторых школ началось обучение учащихся 10-11 классов навыкам использования дронов. Кроме того, в профессиональных учебных заведениях начали сборку и ремонт беспилотных летательных аппаратов", - отметил Федоров.

Согласно его словам, таким образом, оккупанты пытаются использовать детей в процессе сборки и ремонта военной техники, что вызывает серьезные опасения.



Городской голова также прокомментировал ситуацию вокруг так называемого "батальона Судоплатова", созданного оккупантами во временно захваченных районах Запорожской области. Федоров подчеркнул, что хотя руководство оккупационных сил пытается представить этот батальон как формирование из добровольцев, на самом деле это наемники, прибывшие из материковой части россии.