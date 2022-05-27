Оккупированный Мариуполь: от разрыва снаряда погиб 12-летний мальчик
11:28 27 мая Киев, Украина
В Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе на ул. Днестровской в результате детонации неразорвавшегося российского снаряда погиб 12-летний мальчик.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий. Будьте осторожны. Еще раз: каждый день говорите детям, что нельзя касаться подозрительных, незнакомых предметов. Особенно - похожих на снаряды, ракеты и другое оружие", - говорится в сообщении.
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