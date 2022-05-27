Оккупированный Мариуполь: от разрыва снаряда погиб 12-летний мальчик



Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий. Будьте осторожны. Еще раз: каждый день говорите детям, что нельзя касаться подозрительных, незнакомых предметов. Особенно - похожих на снаряды, ракеты и другое оружие", - говорится в сообщении.