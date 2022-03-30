Оккупированный Донбасс. Сегодня бойцы ВСУ сбили российский беспилотник

"Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие, применив стрелковое оружие, сбили вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.