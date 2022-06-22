Оккупанты запустили семь ракет по Николаеву

12:50 22 июня Киев, Украина

Подробности российского обстрела по Николаеву пока неизвестны.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами",- говориться в собщении.

Во время инспекции на полях в области Ким сообщил, что сельхозтехника сможет передвигаться во время комендантского часа – глава ОВА выдаст распоряжение.



Тем временем Николаев подвергся атакам российскими крылатыми ракетами, сообщают местные издания.



Николаевцы сообщают о пожаре после "прилетов".