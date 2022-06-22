Оккупанты запустили семь ракет по Николаеву

Подробности российского обстрела по Николаеву пока неизвестны.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Во время инспекции на полях в области Ким сообщил, что сельхозтехника сможет передвигаться во время комендантского часа – глава ОВА выдаст распоряжение.
Тем временем Николаев подвергся атакам российскими крылатыми ракетами, сообщают местные издания.
Николаевцы сообщают о пожаре после "прилетов".
Тем временем Николаев подвергся атакам российскими крылатыми ракетами, сообщают местные издания.
Николаевцы сообщают о пожаре после "прилетов".
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