08:34 24 октября Киев, Украина

Оккупанты начали кампанию принудительного сбора донорской крови среди населения ВОТ, направленную на поддержку российских войск, которые продолжают нести серьезные потери во время боевых действий.



Об этом сообщил Центр национального сопротивленияю



На оккупированных землях Донецкой области сгоняют коллаборационистов, студентов фейковых учебных заведений и участников "добровольных" движений, контролируемых Кремлем, с целью обязательной сдачи крови. Процедура сдачи крови проводится с подписью, и отказ от участия может иметь серьезные последствия.



Кроме того, в сообщении Центра национального сопротивления указывается, что оккупанты не скрывают, что собранная кровь будет использована для нужд оккупационных вооруженных сил, которые продолжают нести большие потери в боях с Силами обороны Украины.