Оккупанты заминировали гражданский сектор в Зайцево

Оккупационные войска РФ на Донбассе, прибегают к дерзким действиям, подвергая смертельной опасности мирное население.
12 апреля, оккупанты осуществили минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".
Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.
О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
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