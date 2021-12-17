Оккупанты заминировали гражданский сектор в Зайцево

09:28 13 Апрель Киев, Украина

Оккупационные войска РФ на Донбассе , прибегают к дерзким действиям, подвергая смертельной опасности мирное население.

12 апреля, оккупанты осуществили минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.

"Украина, согласно упомянутой Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ"- подчеркивают в ОТГ "Север".

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).