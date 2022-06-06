Оккупанты закрывают Мариуполь на "карантин"

В оккупированном русскими войсками Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности. Эпидемия может быть вызвана холерой.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
Ситуация усугубляется отсутствием лекарств, медицинской помощи и лабораторий, с помощью которых можно фиксировать случаи заражения.
По словам советника, Россия собирается бороться с эпидемией самым циничным способом: заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть — и кто выживет, тот выживет.
Все это происходит на фоне гуманитарной катастрофы. Ситуация становится все хуже, заметил Андрющенко: питьевую воду жители города могут получить раз в два дня, есть проблема с продуктами питания. С 1 июля бесплатно получать еду могут пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные будут ее покупать.
Главный санврач Украины Игорь Кузин подтвердил, что в Мариуполе действительно есть риск распространения холеры.
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