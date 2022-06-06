Оккупанты закрывают Мариуполь на "карантин"

19:38 06 июня Киев, Украина

В оккупированном русскими войсками Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности. Эпидемия может быть вызвана холерой.
 
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, и слово «холера» звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов», - сказал Андрющенко.
Ситуация усугубляется отсутствием лекарств, медицинской помощи и лабораторий, с помощью которых можно фиксировать случаи заражения.
 
По словам советника, Россия собирается бороться с эпидемией самым циничным способом: заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть — и кто выживет, тот выживет. 
 
Все это происходит на фоне гуманитарной катастрофы. Ситуация становится все хуже, заметил Андрющенко: питьевую воду жители города могут получить раз в два дня, есть проблема с продуктами питания. С 1 июля бесплатно получать еду могут пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные будут ее покупать.
 
Главный санврач Украины Игорь Кузин подтвердил, что в Мариуполе действительно есть риск распространения холеры. 
«Если отвечать на вопрос, есть ли там риск распространения холеры, то он действительно там есть. Мы знаем, что на территории этой области и конкретно в Мариуполе регистрировали случаи холеры в прошлом, и мы сосредоточены на том, чтобы такого не допустить и максимально профилактировать», — сказал он на брифинге.