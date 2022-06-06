Оккупанты закрывают Мариуполь на "карантин"

19:38 06 июня Киев, Украина

В оккупированном русскими войсками Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности. Эпидемия может быть вызвана холерой.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, и слово «холера» звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов», - сказал Андрющенко.

Ситуация усугубляется отсутствием лекарств, медицинской помощи и лабораторий, с помощью которых можно фиксировать случаи заражения.

По словам советника, Россия собирается бороться с эпидемией самым циничным способом: заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть — и кто выживет, тот выживет.

Все это происходит на фоне гуманитарной катастрофы. Ситуация становится все хуже, заметил Андрющенко: питьевую воду жители города могут получить раз в два дня, есть проблема с продуктами питания. С 1 июля бесплатно получать еду могут пенсионеры и люди с инвалидностью. Остальные будут ее покупать.

Главный санврач Украины Игорь Кузин подтвердил, что в Мариуполе действительно есть риск распространения холеры.