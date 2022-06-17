Оккупанты захватили радиочастоты и ТВ-каналы в четырех регионах Украины

13:10 17 июня Киев, Украина

Подконтрольными государству-оккупанту сейчас являются радиочастоты и ТВ-каналы в Запорожской, Луганской , Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

В частности, в Бердянске Запорожской области оккупационные войска захватили помещение и частоту 106,0 МГц, где ранее говорила радиостанция "Азовская волна" (ООО "ТРК "Азовская волна"). Сейчас здесь вещается государством-агрессором, позывный "Свободный Бердянск". Лицензиат Нацсовета речи не производит.



В Мелитополе, Бердянске, Бильмаке, Днепрорудном, Токмаке Запорожской области захвачено многоканальное ТВ. По информации Нацсовета, на каналах оператора цифрового эфирного телевидения "Зеонбуд" оккупанты транслируют следующие российские каналы: "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", НТВ, "Пятый канал", "Матч", "Карусель" и три российских радиопрограммы.



В Мелитополе на частоте 24 ТИК, принадлежащей каналу МТВ плюс (ООО ТРК МТВ-ПЛЮС) ретранслируется телеканал Россия-24. Как проинформировали в Нацсовете, МТВ плюс осуществляет коллаборационистскую деятельность и ретранслирует программы государства-агрессора.



В Луганской области в пяти городах и поселках - Старобельск, Сватово, Зориновка, Широкий и Беловодск - оккупанты захватили многоканальное ТВ. На каналах "Зеонстроя" россияне транслируют следующие каналы: "Первый канал/Матч", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Карусель", ОТР, ТВЦ, "Россия-1", "Россия 24", "Вести ФМ”, “Радио Маяк”, “Радио России”; "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ"; МХ-3, "Моя планета", "Наука", "Техно 24", "Москва 24", "Музыка первого", "Луганск 24".



На Харьковщине в Купянском районе на частотах 91,0–92,0 МГц государство-агрессор вещает под позывным “Радио жизнь”; в Волчанске и Чугуевском районе на частотах 90,0–91,0 МГц ведет речь под позывным «Харьков Z».



В Херсоне оккупационные войска захватили частоту "Армии FM - военного радио" (Центральная телерадиостудия МОУ) на 99,0 МГц и вещают под позывным "Радио России". Телеканал "ВТВ плюс" (ЧП "ТРК ВТВ плюс") осуществляет коллаборационистскую деятельность и освещает деятельность оккупационных властей на многоканальном ТВ, сообщили в Нацсовете.