Оккупанты захватили отделение "Укрпочты" в Мариуполе

11:20 06 июня Киев, Украина

Оккупационные российские войска присвоили себе уцелевшие отделения "Укрпочты" в Мариуполе.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.

Россия хотела украсть у Украины будущее, но пока сосредоточилась на воровстве микроволновок и унитазов. Здесь они мастера международного класса. Даже специальную почту для этого добавили. После окончания операции "z-унитаз", они перешли к нашей почте. Вчера я узнал, что отделения "Укрпочты" в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбежки, (теперь) во временном распоряжении орков. Акцент на слове ВРЕМЕННОМ. Наши помещения теперь использует почта ДНР/россии, что меня не удивляет. Даже дали им 6-значные российские индексы. Ну "шестеркам" шестизначные индексы. Действительно, соответствующая форма у почты россии для нацификации уже есть",- говориться в сообщении.

Смелянский выразил надежду, что "пока там из москвы будут идти поздравительные открытки, ВСУ успеют вернуть контроль над городом".