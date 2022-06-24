Оккупанты захватили Николаевку

09:34 24 июня Киев, Украина

Украинские защитники смогли отразить наступление на Лисичанск, но в то же время оккупанты смогли захватить Николаевку.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

"Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить. Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось захватить Николаевку.23 июня и утром 24 июня оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия",- говориться в сообщении.

По словам Гайдая, россияне продвигаются в сторону Лисичанска со стороны Золотого и Тошковки. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".



Глава ОВА добавил, что в Лисичанске нашли тела двух погибших, одного раненого мужчину госпитализировали в Черновцы.



Оккупанты нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому. Кроме того, из всех имеющихся видов вооружения российская армия била по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке, Синецкому и Павлограду.

В Северодонецке оккупанты повредили территорию завода "Азот" и кирпичного завода, также обстреляли три разбитых несколько недель назад моста. В общем, по словам Гайдая, инфраструктура Северодонецка полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.



В Лисичанске разрушены многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства, также есть разрушения в окрестных селах.