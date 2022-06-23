Оккупанты захватили еще два населенных пункта Луганщины

10:17 23 июня Киев, Украина

С 22 июня поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка в Луганской области находятся под оккупацией россиян.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 23 июня.

"Россияне захватили еще два населенных пункта… Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной "Азота". Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест",- отмечает Гайдай.

В течение 22 июня российские войска несколько раз обстреляли соседний город Лисичанск. Зафиксировано разрушение в одной из школ города.



За день – трое раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.

"Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле", – сообщил Гайдай.

Власти посчитали новые разрушения: в Новоивановке – 8 домов, в Горском – 8, в Золотом – 9 домов.



Кроме того, 22 июня российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетным ударам – по Горскому.