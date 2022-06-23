Оккупанты захватили еще два населенных пункта Луганщины

С 22 июня поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка в Луганской области находятся под оккупацией россиян.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 23 июня.
В течение 22 июня российские войска несколько раз обстреляли соседний город Лисичанск. Зафиксировано разрушение в одной из школ города.
За день – трое раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.
За день – трое раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда.
Власти посчитали новые разрушения: в Новоивановке – 8 домов, в Горском – 8, в Золотом – 9 домов.
Кроме того, 22 июня российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетным ударам – по Горскому.
Кроме того, 22 июня российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетным ударам – по Горскому.
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