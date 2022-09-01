Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя и проводят тотальную фильтрацию

20:26 17 августа Киев, Украина





Об этом сообщил мэр Иван Федоров во время общенационального телемарафона.



По информации главы города, последствия взрыва, в частности, сколько врагов предположительно уничтожены или пострадали, пока неизвестно. В то же время он заявил, что последствия ЧП уже видны жителям города, "и они, мягко говоря, неприятны".



Федоров уточнил, что россияне заблокировали выезд из города, а на въезде проводят тотальную фильтрацию, доходящую до того, что мужчин раздевают для осмотра. После взрыва в захваченном Мелитополе возле так называемой комендатуры оккупанты оцепили район, где произошел инцидент, и заблокировали выезд из города даже в сторону Крыма.Об этом сообщил мэр Иван Федоров во время общенационального телемарафона.По информации главы города, последствия взрыва, в частности, сколько врагов предположительно уничтожены или пострадали, пока неизвестно. В то же время он заявил, что последствия ЧП уже видны жителям города, "и они, мягко говоря, неприятны".Федоров уточнил, что россияне заблокировали выезд из города, а на въезде проводят тотальную фильтрацию, доходящую до того, что мужчин раздевают для осмотра.

Федоров добавил, что после вчерашних взрывов не работает российское пропагандистское телевидение.



Напомним, 17 августа сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов. Это уже третий взрыв в захваченном россиянами городе за последние два дня.